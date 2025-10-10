La Selección Colombia y México se enfrentarán en un amistoso con miras a la próxima Copa del Mundo. Ambos clasificados, uno por las Eliminatorias Sudamericanas y el otro por ser anfitrión, esperan llegar de la mejor manera a la cita mundialista y luchar por meterse entre las mejores selecciones del mundo.

Para este amistoso que se disputará en el AT&T Stadium a partir de las 8:00 p.m. en horario colombiano y 7:00 de la noche en hora de México. Néstor Lorenzo conovocó a su máxima figura, Luis Díaz, que llega en su mejor momento. En su primera temporada en el equipo alemán tras salir del Liverpool, el extremo engranó con sus nuevos compañeros Harry Kane y Michael Olise en la delantera.

Su aclimatación es clave para la que será su primera Copa del Mundo en Norteamérica 2026. En nueve partidos tiene cuatro goles y tres asistencias.

Repasa los horarios y canales de TV para ver el partido de Colombia vs. México por amistoso de la fecha FIFA.

Hora del partido de Colombia vs. México

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.

¿A qué hora juega Colombia vs. México HOY, en Colombia?

La hora del partido entre Colombia vs. México por partido amistoso de la fecha FIFA está programado para las 8:00 p.m. en horario colombiano.

Horarios de México vs. Colombia EN VIVO, en México?

El partido de Colombia vs. México arrancará a las 7 de la noche en horario mexicano . La Selección Nacional jugará su primer amistoso de la temporada ante un equipo sudamericano.

Revisa qué canal transmiten el partido amistoso de Colombia vs. México por fecha FIFA. También conoce cómo verlo online por streaming.

Canal de TV para ver Colombia vs. México EN VIVO

La transmisión del partido de Colombia vs. México por la fecha FIFA será transmisitido en EXCLUSIVA por Gol Caracol y RCN en Colombia, mientras que en México lo podrás ver vía Azteca 7, TUDN y Canal 5. Es importante resaltar que el amistoso también será transmitido por señal abierta.

¿Cuándo juega Colombia vs. México por amistoso FIFA?

El partido de Colombia vs. México por amistoso de fecha FIFA se jugará el sábado 11 de octubre del 2025 en el AT&T Stadium.

Colombia vs. México EN VIVO: ver transmisión del amistoso por fecha FIFA. Revisa a qué hora juegan, canales de TV y dónde ver el partido online.

Posibles alineaciones de Colombia vs. México