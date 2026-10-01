El partido amistoso de Colombia vs Paraguay se jugará este viernes 2 de octubre del 2026 a las 19:00 horas (hora colombiana) en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. El duelo le servirá a ambos equipos para seguir ajustando sus procesos, con los mismos entrenadores que los dirigieron en el Mundial de 2026, de cara a las próximas competencias.. ¿Qué canales pasan el partido de Colombia vs. Paraguay HOY por TV ONLINE? Caracol TV, RCN, GEN y Trece transmiten el partido de Colombia vs. Paraguay por señal abierta, cable y streaming.
¿A qué hora juega Colombia vs. Paraguay HOY por partido amistoso?
El partido de Colombia vs. Paraguay por amistoso FIFA empieza a las 7:00 PM de Colombia y 9:00 PM de Paraguay este viernes 1 de octubre del 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 PM
- Hora en España: 2:00 AM
¿En qué canales TV transmiten Colombia vs. Paraguay EN VIVO por partido amistoso?
El partido de Colombia vs. Paraguay por amistoso FIFA será transmitido a través de Gol Caracol, RCN y Caracol TV en Colombia mediante señal abierta, cable y streaming. En Paraguay, el partido será transmitido por Gen y Trece.
¿Dónde ver Colombia vs. Paraguay ONLINE por partido amistoso?
El partido entre Colombia vs. Paraguay por amistoso FIFA, lo pasan por streaming online en Caracol Play y Ditu en Colombia, y la web de Gen en Paraguay.
Hora y canal TV para ver Colombia vs. Paraguay ONLINE por partido amistoso
- Fecha: Viernes 2 de octubre del 2026.
- Partido: Colombia vs. Paraguay
- Horario: 7:00 PM hora de Colombia / 9:00 PM hora de Paraguay
- Canal: Gol Caracol, RCN, GEN y Trece
- Estadio: Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.