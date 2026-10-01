El partido amistoso de Colombia vs Paraguay se jugará este viernes 2 de octubre del 2026 a las 19:00 horas (hora colombiana) en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. El duelo le servirá a ambos equipos para seguir ajustando sus procesos, con los mismos entrenadores que los dirigieron en el Mundial de 2026, de cara a las próximas competencias.. ¿Qué canales pasan el partido de Colombia vs. Paraguay HOY por TV ONLINE? Caracol TV, RCN, GEN y Trece transmiten el partido de Colombia vs. Paraguay por señal abierta, cable y streaming.

¿A qué hora juega Colombia vs. Paraguay HOY por partido amistoso?

El partido de Colombia vs. Paraguay por amistoso FIFA empieza a las 7:00 PM de Colombia y 9:00 PM de Paraguay este viernes 1 de octubre del 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 6:00 PM

: 6:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 PM

7:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 PM

8:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 PM

8:00 PM Hora en España: 2:00 AM

¿En qué canales TV transmiten Colombia vs. Paraguay EN VIVO por partido amistoso?

El partido de Colombia vs. Paraguay por amistoso FIFA será transmitido a través de Gol Caracol, RCN y Caracol TV en Colombia mediante señal abierta, cable y streaming. En Paraguay, el partido será transmitido por Gen y Trece.

¿Dónde ver Colombia vs. Paraguay ONLINE por partido amistoso?

El partido entre Colombia vs. Paraguay por amistoso FIFA, lo pasan por streaming online en Caracol Play y Ditu en Colombia, y la web de Gen en Paraguay.

Hora y canal TV para ver Colombia vs. Paraguay ONLINE por partido amistoso