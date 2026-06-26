Por Joao Muñoz Tineo

y se enfrentan este sábado 27 de junio por la última jornada de su grupo por el en el estadio Miami. Los cafeteros son los líderes del grupo luego de ganar sus 2 primeros partidos, por otro lado, el equipo comandado por Cristiano Ronaldo, buscará arrebatarle el primer lugar, luego de empatar con Congo en su debut y vencer con autoridad a Uzbekistán. ¿A qué hora juega la selección Colombia HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Colombia y Portugal desde el Estadio Miami, este sábado 27 de junio por el grupo K del Mundial 2026.
Revisa la hora del partido entre Colombia y Portugal desde el Estadio Miami, este sábado 27 de junio por el grupo K del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Colombia vs. Portugal HOY por Mundial 2026?

El partido Portugal vs. Congo por la fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026 comienza a la 12:00 PM (hora peruana) y 11:00 AM (hora mexicana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Colombia vs. Portugal

  • Perú: 18:30
  • Colombia: 18:30
  • Ecuador: 18:30
  • Argentina: 20:30
  • Uruguay: 20:30
  • Brasil: 20:30
  • Paraguay: 20:30
  • Chile: 19:30
  • Venezuela: 19:30
  • Bolivia: 19:30
  • México: 17:30
  • Estados Unidos: 19:30 (GMT-4), 18:30 (GMT-5), 17:30 (GMT-6), 16:30 (GMT-7) y 15:30 (GMT-8).
  • España: 1:30
  • Guatemala: 17:30
  • Nicaragua: 17:30
  • Costa Rica: 17:30
  • Panamá: 17:30
  • Honduras: 17:30
  • Puerto Rico: 17:30
  • República Dominicana: 17:30

Canales TV que transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO por Mundial 2026

El Colombia vs. Portugal por la fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026 será transmitido a través de Caracol TV, RCN, Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+ en Colombia por señal abierta, cable y streaming.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Portugal será televisado por Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.

En España, el partido de la selección colombia se podrá ver por televisión en RTVE La 1, DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Colombia vs. Portugal ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Colombia vs. Portugal será transmitido ONLINE por Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.

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