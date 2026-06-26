Colombia y Portugal se enfrentan este sábado 27 de junio por la última jornada de su grupo por el Mundial 2026 en el estadio Miami. Los cafeteros son los líderes del grupo luego de ganar sus 2 primeros partidos, por otro lado, el equipo comandado por Cristiano Ronaldo, buscará arrebatarle el primer lugar, luego de empatar con Congo en su debut y vencer con autoridad a Uzbekistán. ¿A qué hora juega la selección Colombia HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Colombia y Portugal desde el Estadio Miami, este sábado 27 de junio por el grupo K del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Colombia vs. Portugal HOY por Mundial 2026?

El partido Portugal vs. Congo por la fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026 comienza a la 12:00 PM (hora peruana) y 11:00 AM (hora mexicana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Colombia vs. Portugal

Perú: 18:30

Colombia: 18:30

Ecuador: 18:30

Argentina: 20:30

Uruguay: 20:30

Brasil: 20:30

Paraguay: 20:30

Chile: 19:30

Venezuela: 19:30

Bolivia: 19:30

México: 17:30

Estados Unidos: 19:30 (GMT-4), 18:30 (GMT-5), 17:30 (GMT-6), 16:30 (GMT-7) y 15:30 (GMT-8).

España: 1:30

Guatemala: 17:30

Nicaragua: 17:30

Costa Rica: 17:30

Panamá: 17:30

Honduras: 17:30

Puerto Rico: 17:30

República Dominicana: 17:30

Canales TV que transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO por Mundial 2026

El Colombia vs. Portugal por la fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026 será transmitido a través de Caracol TV, RCN, Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+ en Colombia por señal abierta, cable y streaming.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Portugal será televisado por Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.

En España, el partido de la selección colombia se podrá ver por televisión en RTVE La 1, DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Colombia vs. Portugal ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Colombia vs. Portugal será transmitido ONLINE por Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.