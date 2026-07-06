Colombia enfrenta a Suiza este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio BC Place Vancouver. La selección cafetera llega en un buen momento, luego de dejar afuera a Ghana, tras vencerlo 1-0 con gol de Jhon Arias, por otro lado, Suiza hizo lo mismo con Argelia, su victoria de 2-0 hizo que se meta entre las 16 mejores selecciones de la Copa del Mundo. ¿A qué hora juega la selección española HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Colombia y Suiza desde el Estadio BC Place Vancouver, este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Colombia vs. Suiza HOY por Mundial 2026?

El partido Colombia vs. Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 comienza a la 3:00 PM (hora colombiana) y 3:00 PM (hora peruana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Colombia vs. Suiza

Perú: 15:00

Colombia: 15:00

Ecuador: 15:00

Argentina: 17:00

Uruguay: 17:00

Brasil: 17:00

Paraguay: 17:00

Chile: 16:00

Venezuela: 16:00

Bolivia: 16:00

México: 14:00

Estados Unidos: 16:00 (GMT-4), 15:00 (GMT-5), 14:00 (GMT-6), 13:00 (GMT-7) y 12:00 (GMT-8).

España: 22:00 (martes 7 de julio)

Guatemala: 14:00

Nicaragua: 14:00

Costa Rica: 14:00

Panamá: 14:00

Honduras: 14:00

Puerto Rico: 14:00

República Dominicana: 14:00

Canales TV que transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO por Mundial 2026

El Colombia vs. Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de Caracol TV, RCN, Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+ en Colombia por señal abierta, cable y streaming.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Colombia será televisado por Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.

En España, el partido de la selección colombia se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país.

Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Colombia vs. Suiza ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Colombia vs. Suiza será transmitido ONLINE por Caracol Play, Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.