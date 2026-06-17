La selección de Colombia se enfrenta a Uzbekistán este miércoles de junio por el grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de México. La selección cafetera asume un nuevo inicio en la cita mundialista, con James Rodríguez y Luis Díaz como principales referentes. Los dirigidos por Néstor Lorenzo buscarán sus primeros tres puntos ante los pupilos de Fabio Cannavaro. ¿A qué hora juega la selección colombiana HOY? Revisa los horarios, según tu país.

¿A qué hora juega Colombia vs. Uzbekistán HOY por Mundial 2026?

El partido Colombia vs. Uzbekistán por la fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026 comienza a la 11:00 PM (hora de Argentina) y 9:00 PM (hora peruana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Colombia vs. Uzbekistán

Perú: 9:00 PM

Colombia: 9:00 PM

Ecuador: 9:00 PM

Argentina: 11:00 PM

Uruguay: 11:00 PM

Brasil: 11:00 PM

Paraguay: 11:00 PM

Chile: 10:00 PM

Venezuela: 10:00 PM

Bolivia: 10:00 PM

México: 8:00 PM

Estados Unidos: 8:00 PM (GMT-4), 9:00 PM (GMT-5), 10:00 PM (GMT-6), 11:00 PM (GMT-7) y 12:00 AM (GMT-8).

España: 4:00 AM

Guatemala: 8:00 PM

Nicaragua: 8:00 PM

Costa Rica: 8:00 PM

Panamá: 4:00 PM

Honduras: 8:00 PM

Puerto Rico: 8:00 PM

República Dominicana: 8:00 PM

Canales TV que transmiten Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO por Mundial 2026

El Colombia vs. Uzbekistán por la fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026 será transmitido a través de Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV, DGO, Disney Plus y Paramount+ en Colombia por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Colombia será televisado por DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.

En España, el partido de la selección argentina se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Colombia vs. Uzbekistán será transmitido ONLINE por DGO, ditu, Disney+ Premium y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.