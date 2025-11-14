La selección Colombia vuelve a las canchas este sábado 15 de noviembre del 2025 para enfrentar a Nueva Zelanda por un nuevo partido amistoso FIFA. Este juego representa una valiosa oportunidad para ambos equipos de probar sistemas, jugadores y mentalidad antes de sus retos competitivos próximos. Para los cafeteros, es clave seguir afinando detalles bajo presión internacional; para los neozelandeses, es una prueba frente a un rival de peso con aspiraciones de crecimiento. A continuación, te contamos los horarios y canales de transmisión para ver la pelea.
El partido de Colombia vs Nueva Zelanda iniciará a las 7:30 p.m. de Perú, 7:30 p.m. de Colombia, 9:30 p.m. de Argentina. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del amistoso que se llevará a cabo en el Chase Stadium.
¿A qué hora juega Colombia vs Nueva Zelanda HOY?
Hora del partido, Colombia vs Nueva Zelanda
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
- Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.
- España: 1:30 a.m.
Canal TV para ver Colombia vs Nueva Zelanda EN VIVO
La transmisión del partido amistoso entre Colombia vs Nueva Zelanda será transmisitido en Caracol TV (Gol Caracol) y RCN para toda Colombia. En streaming lo podrás ver por Caracol Play. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.
¿Dónde ver Colombia vs Nueva Zelanda EN VIVO?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:30 p.m.
|DirecTV Sports
|DGO
|Colombia
|7:30 p.m.
|Caracol TV, Gol Caracol y RCN
|Caracol Play
|Ecuador
|7:30 p.m.
|DirecTV Sports
|DGO
|Argentina
|9:30 p.m.
|DirecTV Sports
|DGO
|Paraguay
|9:30 p.m.
|DirecTV Sports
|DGO
|Uruguay
|9:30 p.m.
|DirecTV Sports
|DGO
|Chile
|9:30 p.m.
|DirecTV Sports
|DGO
|Venezuela
|8:30 p.m.
|DirecTV Sports
|DGO
|Bolivia
|8:30 p.m.
|DirecTV Sports
|DGO
|México
|6:30 p.m.
|FIFA+
|FIFA+
|Estados Unidos
|7:30 p.m.
|Fanatiz
|FIFA+
Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs Nueva Zelanda
- Fecha: Sábado 15 de noviembre del 2025
- Partido: Colombia vs Nueva Zelanda
- Horario: 7:30 p.m. hora de Bogotá, Colombia
- Canal: Caracol TV, RCN y DirecTV | Streaming: DGO
- Estadio: Chase Stadium