La selección Colombia vuelve a las canchas este sábado 15 de noviembre del 2025 para enfrentar a Nueva Zelanda por un nuevo partido amistoso FIFA. Este juego representa una valiosa oportunidad para ambos equipos de probar sistemas, jugadores y mentalidad antes de sus retos competitivos próximos. Para los cafeteros, es clave seguir afinando detalles bajo presión internacional; para los neozelandeses, es una prueba frente a un rival de peso con aspiraciones de crecimiento. A continuación, te contamos los horarios y canales de transmisión para ver la pelea.

El partido de Colombia vs Nueva Zelanda iniciará a las 7:30 p.m. de Perú, 7:30 p.m. de Colombia, 9:30 p.m. de Argentina. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del amistoso que se llevará a cabo en el Chase Stadium.

La transmisión del partido amistoso entre Colombia vs Nueva Zelanda será transmisitido en Caracol TV (Gol Caracol) y RCN para toda Colombia. En streaming lo podrás ver por Caracol Play. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:30 p.m. DirecTV Sports DGO Colombia 7:30 p.m. Caracol TV, Gol Caracol y RCN Caracol Play Ecuador 7:30 p.m. DirecTV Sports DGO Argentina 9:30 p.m. DirecTV Sports DGO Paraguay 9:30 p.m. DirecTV Sports DGO Uruguay 9:30 p.m. DirecTV Sports DGO Chile 9:30 p.m. DirecTV Sports DGO Venezuela 8:30 p.m. DirecTV Sports DGO Bolivia 8:30 p.m. DirecTV Sports DGO México 6:30 p.m. FIFA+ FIFA+ Estados Unidos 7:30 p.m. Fanatiz FIFA+

