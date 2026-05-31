Por Joao Muñoz Tineo

se viene preparando para disputar el Mundial 2026. Esta vez, enfrentará a Costa Rica en el estadio Campín de Bogotá el lunes 1 de junio del 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo, buscará encontrar su mejor versión colectiva para hacer un buen papel en la Copa del Mundo. Revisa a qué hora juega la selección y dónde ver el partido amistoso.

¿A qué hora juegan Colombia vs Costa Rica HOY por amistoso?

El partido de Colombia vs Costa Rica comienza a las 6:00 PM (hora de Colombia y Perú) y 5:00 AM (hora de Costa Rica). Te dejamos todos los horarios, según país.

Revisa la hora del partido amistoso entre Colombia y Costa Rica rumbo al Mundial 2026 desde el estadio Campín de Bogotá este lunes 1 de junio.
Revisa la hora del partido amistoso entre Colombia y Costa Rica rumbo al Mundial 2026 desde el estadio Campín de Bogotá este lunes 1 de junio.
/ Eston Parker/ISI Photos

Horarios del partido amistoso, Colombia vs Costa Rica

  • Perú: 6:00 PM
  • Colombia: 6:00 PM
  • Ecuador: 6:00 PM
  • Argentina: 8:00 PM
  • Uruguay: 8:00 PM
  • Brasil: 8:00 PM
  • Paraguay: 8:00 PM
  • Chile: 7:00 PM
  • Venezuela: 7:00 PM
  • Bolivia: 7:00 PM
  • México: 5:00 PM
  • Estados Unidos: 7:00 PM (GMT-4), 6:00 AM (GMT-5), 5:00 AM (GMT-6), 4:00 AM (GMT-7) y 3:00 AM (GMT-8).
  • España: 1:00 AM
  • Guatemala: 5:00 PM
  • Nicaragua: 5:00 PM
  • Costa Rica: 5:00 PM
  • Panamá: 5:00 PM
  • Honduras: 5:00 PM
  • Puerto Rico: 5:00 PM
  • República Dominicana: 5:00 PM

Canales TV que transmiten Colombia vs Costa Rica EN VIVO por partido amistoso

El Colombia vs Costa Rica por partido amistoso será transmitido a través de RCN y Caracol TV (Gol Caracol) en Colombia. Por otro lado, en Costa Rica podrás ver el partido a través de Repretel Canal 6 y TDMAX. Mientras que en Estados Unidos lo pasa Fanatiz.

¿Dónde ver Colombia vs Costa Rica ONLINE por partido amistoso?

El amistoso entre Colombia vs Costa Rica rumbo al Mundial 2026 será transmitida ONLINE por Caracol Play para toda Colombia. Para Costa Rica, la transmisión por streaming estará a cargo de Canal 6 por su sitio web. Finalmente, en Estados Unidos lo podrás ver en Fanatiz.

VIDEO RECOMENDADO
Sorteo del Mundial 2026.
Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.
VIDEO RECOMENDADO
Champions League EN VIVO.
Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.