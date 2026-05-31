Colombia se viene preparando para disputar el Mundial 2026. Esta vez, enfrentará a Costa Rica en el estadio Campín de Bogotá el lunes 1 de junio del 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo, buscará encontrar su mejor versión colectiva para hacer un buen papel en la Copa del Mundo. Revisa a qué hora juega la selección y dónde ver el partido amistoso.
¿A qué hora juegan Colombia vs Costa Rica HOY por amistoso?
El partido de Colombia vs Costa Rica comienza a las 6:00 PM (hora de Colombia y Perú) y 5:00 AM (hora de Costa Rica). Te dejamos todos los horarios, según país.
Horarios del partido amistoso, Colombia vs Costa Rica
- Perú: 6:00 PM
- Colombia: 6:00 PM
- Ecuador: 6:00 PM
- Argentina: 8:00 PM
- Uruguay: 8:00 PM
- Brasil: 8:00 PM
- Paraguay: 8:00 PM
- Chile: 7:00 PM
- Venezuela: 7:00 PM
- Bolivia: 7:00 PM
- México: 5:00 PM
- Estados Unidos: 7:00 PM (GMT-4), 6:00 AM (GMT-5), 5:00 AM (GMT-6), 4:00 AM (GMT-7) y 3:00 AM (GMT-8).
- España: 1:00 AM
- Guatemala: 5:00 PM
- Nicaragua: 5:00 PM
- Costa Rica: 5:00 PM
- Panamá: 5:00 PM
- Honduras: 5:00 PM
- Puerto Rico: 5:00 PM
- República Dominicana: 5:00 PM
Canales TV que transmiten Colombia vs Costa Rica EN VIVO por partido amistoso
El Colombia vs Costa Rica por partido amistoso será transmitido a través de RCN y Caracol TV (Gol Caracol) en Colombia. Por otro lado, en Costa Rica podrás ver el partido a través de Repretel Canal 6 y TDMAX. Mientras que en Estados Unidos lo pasa Fanatiz.
¿Dónde ver Colombia vs Costa Rica ONLINE por partido amistoso?
El amistoso entre Colombia vs Costa Rica rumbo al Mundial 2026 será transmitida ONLINE por Caracol Play para toda Colombia. Para Costa Rica, la transmisión por streaming estará a cargo de Canal 6 por su sitio web. Finalmente, en Estados Unidos lo podrás ver en Fanatiz.