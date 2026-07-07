Colombia se mentiene de pie en el Mundial 2026, la selección cafetera enfrentará en octavos de final a la complica Suiza. Ambos equipos se encuentran invictos en la Copa del Mundo, y se espera un partido de alta intensidad. Néstor Lorenzo ya tiene definido qué alineación usar para seguir avanzando en el Mundial de la mano de sus 2 referentes: Luis Díaz y James Rodríguez.

En el arco irá Camilo Vargas, quien ha demostrado seguridad bajo los 3 palos. En la defensa irán: Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica. Esta línea defensiva se ha mantenido durante todo el torneo, a excepción del partido frente a Portugal, donde Néstor Lorenzo realizó algunas variantes.

En la volante irán: Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y James Rodríguez, quien es el encargado de juntar el mediocampo con el ataque, donde estarán ubicados Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Suárez. Recordemos que Néstor Lorenzo no podrá contar con Jhon Córdoba, quien salió lesionado ante Ghana.

Alineación de Colombia vs. Suiza por Mundial 2026

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Suárez.