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América de Cali vs. Deportivo Cali EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 desde el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.
América de Cali vs. Deportivo Cali EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 desde el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.
Por Adrián Puga

vs. EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, sábado 7 de noviembre del 2026, a la 8:15 PM (hora colombiana) y 10:15 PM hora argentina. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN transmiten el partido en Colombia por cable. Mientras que por streaming, podrás ver el partido a través de Win+. Sigue todas las incidencias del encuentro por El Comercio.

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