Resumen

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AME566. CALI (COLOMBIA), 05/03/2026.- Jhon Tilman Palacios (i) de América celebra un gol este jueves, durante un partido de la primera fase de la Copa Sudamericana entre América y Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán
AME566. CALI (COLOMBIA), 05/03/2026.- Jhon Tilman Palacios (i) de América celebra un gol este jueves, durante un partido de la primera fase de la Copa Sudamericana entre América y Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán
/ Ernesto Guzmán
Por Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en la Estadio Olímpico Pascual Guerrero por la jornada 17 del Torneo Apertura de . ¿A qué hora juegan HOY? El juego se disputa hoy, domingo 19 de abril de 2026, a las 8:30 PM (hora de Colombia), que son las 10:30 PM de Argentina, las 7:30 PM de México y las 8:30 PM de Perú. ¿Dónde ver? Win Sports, Win+ y RCN Nuestra Tele transmiten el partido en Colombia. Sigue la transmisión EN DIRECTO por El Comercio.

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