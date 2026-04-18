Ver América de Cali vs. Millonarios EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en la Estadio Olímpico Pascual Guerrero por la jornada 17 del Torneo Apertura de Liga Betplay 2026. ¿A qué hora juegan HOY? El juego se disputa hoy, domingo 19 de abril de 2026, a las 8:30 PM (hora de Colombia), que son las 10:30 PM de Argentina, las 7:30 PM de México y las 8:30 PM de Perú. ¿Dónde ver? Win Sports, Win+ y RCN Nuestra Tele transmiten el partido en Colombia. Sigue la transmisión EN DIRECTO por El Comercio.

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