Ver América de Cali vs. Once Caldas EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero por la fecha 3 de la Liga BetPlay . ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, jueves 29 de enero del 2026, a las 8:20 de la noche (hora colombiana y peruana), que son las 10:20 PM de Argentina y Chile, las 7:20 PM de México y las 2:20 AM de España. ¿Dónde ver? La transmisión del partido va por Win Sports y RCN para toda Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.