Por Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Olímpico Pascual Guerrero por la sexta fecha de la Liga BetPlay. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, viernes 13 de febrero de 2026, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? Canal RCN y Win Play transmiten el partido en Colombia, mientras que en México y Estados Unidos lo podrás ver por Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

América de Cali vs Santa Fe: horarios, canales TV y dónde ver partido por Liga BetPlay
Colombia

América de Cali vs Santa Fe: horarios, canales TV y dónde ver partido por Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. América de Cali (2-1): resumen y goles del partido por Liga BetPlay | VIDEO
Colombia

Atlético Nacional vs. América de Cali (2-1): resumen y goles del partido por Liga BetPlay | VIDEO

Millonarios-Medellín EN VIVO: cuánto va el partido por Liga Betplay
Colombia

Millonarios-Medellín EN VIVO: cuánto va el partido por Liga Betplay

VIDEO: América se impuso a Necaxa y sumó sus primeros puntos en la Liga MX
Colombia

VIDEO: América se impuso a Necaxa y sumó sus primeros puntos en la Liga MX