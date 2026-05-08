Ver América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero por el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 9 de mayo de 2026, a las 8:20 de la noche (hora peruana), que son las 10:20 PM de Argentina y Chile, las 7:20 PM de México y las 3:20 AM de España. ¿Dónde ver? Canal RCN y Win Play transmiten el partido en Colombia, mientras que en México y Estados Unidos lo podrás ver por Fanatiz. Además, podrás seguir el minuto a minuto del duelo en la web de El Comercio.