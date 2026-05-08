Ver América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero por el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 9 de mayo de 2026, a las 8:20 de la noche (hora peruana), que son las 10:20 PM de Argentina y Chile, las 7:20 PM de México y las 3:20 AM de España. ¿Dónde ver? Canal RCN y Win Play transmiten el partido en Colombia, mientras que en México y Estados Unidos lo podrás ver por Fanatiz. Además, podrás seguir el minuto a minuto del duelo en la web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.