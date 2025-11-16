Ver América de Cali vs. Atlético Nacional EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el EstadioPascual Guerrero por la semifinal de vuelta de la Copa Colombia 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 16 de noviembre de 2025, a las 5:00 de la noche (hora colombiana), que son las 7:00 PM de Argentina y las 4:00 PM de México. ¿Dónde ver? Win Sports y Win Play transmiten el clásico caleño en Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

