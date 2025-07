Ver América de Cali vs. Bahía EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero por los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 22 de julio de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana y colombiana), que son las 9:30 PM de Argentina, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? En Sudamérica lo pasan por DIRECTV Sports y DGO. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras

