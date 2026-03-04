Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Ver América de Cali vs. Bucaramanga EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero por el partido de la Frase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 5 de marzo de 2026, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile y las 6:30 PM de México. ¿Dónde ver? DIRECTV Sports y DGO transmite en Chile y toda Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.