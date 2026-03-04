04/03/2026, 04:08 p.m. Por

Ver América de Cali vs. Bucaramanga EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero por el partido de la Frase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026 . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 5 de marzo de 2026, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile y las 6:30 PM de México. ¿Dónde ver? DIRECTV Sports y DGO transmite en Chile y toda Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.