Ver América vs. Deportivo Cali EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Olímpico Pascual Guerrero por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Betplay 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, dominho 7 de septiembre de 2025, a las 4:10 de la tarde (hora colombiana), que son las 6:10 PM de Argentina, las 3:10 PM de México y las 11:10 PM de España. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN, transmiten el clásico en Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.