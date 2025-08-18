Ver América de Cali vs. Fluminense EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Maracaná por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 19 de agosto de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? El partido será transmitido por DirecTV, Disney Plus y ESPN en Sudamérica y Colombia. Disney Plus en México, y Fanatiz, fuboTV y beIN SPORTS en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

