Ver América de Cali vs. Junior de Barranquilla EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 23 de octubre de 2025, a la 8:10 p.m. (hora peruana), que son las 10:10 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:10 AM de México y las 8:10 PM de USA. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN, transmiten el partido en Colombia a través de los cableoperadores principales del país. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.