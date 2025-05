Ver América vs. Medellín EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero por la fecha 20 del Torneo Apertura de la Liga Betplay 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 24 de mayo de 2025, a las 4:00 de la tarde (hora colombiana), que son las 6:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 3:00 PM de México y las 11:00 PM AM de España. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN son los canales encargados de transmitir el partido en Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.