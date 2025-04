Ver América de Cali vs. Millonarios EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga Betplay 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 16 de abril de 2025, a las 8:30 de la noche (hora peruana), que son las 10:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN son los canales que transmiten el partido para Colombia, mientras que Univision lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

