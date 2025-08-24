Ver América vs. Nacional EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Olímpico Pascual Guerrero por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Betplay 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 24 de agosto de 2025, a las 6:20 p.m. (hora colombiana), que son las 8:20 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 5:20 PM de México y las 1:20 AM de España. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN, son los canales de televisión que transmiten el partido en Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.