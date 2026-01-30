Ver América vs. Necaxa EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Banorte por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga MX 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 31 de enero de 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina y Chile, las 4:00 PM de México. ¿Dónde ver? TUDN, Canal 5 y ViX transmiten el partido en México, mientras que TUDN y ViX pasan el juego en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.