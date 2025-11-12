Ver Atlético Nacional vs. Junior EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la jornada 20 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 13 de noviembre de 2025, a las 7:00 p.m. (hora peruana y colombiana), que son las 9:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 6:00 PM de México y la 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? Win Sports transmite el partido en Colombia; mientras que en Estados Unidos se podrá ver por Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.