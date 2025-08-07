Ver Atlético Nacional vs. Alianza EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Polideportivo Sur de Antioquia por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga BetPlay 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 08 de agosto del 2025, a las 3:30 de la tarde (hora colombiana), que son las 5:30 PM de Argentina y las 2:30 PM de México. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN Nuestra Tele transmiten el partido en Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.