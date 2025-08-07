Sigue la transmisión del partido de Atlético Nacional vs. Alianza vivo online por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay.
Redacción EC
Redacción EC

Ver Atlético Nacional vs. Alianza EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Polideportivo Sur de Antioquia por la sexta jornada del Torneo Clausura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 08 de agosto del 2025, a las 3:30 de la tarde (hora colombiana), que son las 5:30 PM de Argentina y las 2:30 PM de México. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN Nuestra Tele transmiten el partido en Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

