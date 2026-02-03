Atlético Nacional vs América de Cali: horarios, canales TV y dónde ver partido por la Liga BetPlay 2026

Por Redacción EC

Ver vs América de Cali EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Atanasio Girardot por la cuarta fecha de la Liga BetPlay. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 9:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? Canal RCN y Win Play transmiten el partido en Colombia, mientras que en México y Estados Unidos lo podrás ver por Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

