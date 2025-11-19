Ver Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Atanasio Girardot por la primera fecha del cuadrangular final de la Liga BetPlay 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 20 de noviembre de 2025, a las 7:30 p.m. (hora colombiana), que son las 9:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 6:30 PM de México y la 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN transmiten el partido en Colombia; mientras que en Estados Unidos se podrá ver por Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

