Ver Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Atanasio Girardot por la jornada 15 de la Liga BetPlay. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 14 de octubre del 2025, a las 7:30 de la noche (hora de Colombia y Perú), que son las 9:30 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 6:30 PM de México, y la 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? Win Play y RCN transmiten el partido en todo el territorio colombiano, mientras que RCN lo pasa en algunos países de Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

