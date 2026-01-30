Ver Atlético Nacional vs Inter Miami con Lionel Messi EN VIVO HOY : mira la transmisión del amistoso desde el Estadio Atanasio Girardot por El Partido de la Historia. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 31 de enero de 2026, a las 5:00 de la noche (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina y Chile, las 4:00 PM de México y las 11:00 PM de España. ¿Dónde ver? Canal RCN y Win Play transmiten el partido en Colombia, mientras que en el resto de Sudamérica, México y Estados Unidos lo podrás ver por Onefootball. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.