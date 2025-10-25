Ver Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Atanasio Girardot por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 26 de octubre de 2025, a las 6:30 p.m. (hora peruana y colombiana), que son las 8:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 5:30 PM de México y la 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? Win Sports transmite el partido en Colombia; mientras que en Estados Unidos se podrá ver por Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

