Ver Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot por la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 4 de diciembre de 2025, a las 6:30 p.m. (hora colombiana), que son las 8:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 5:30 PM de México y las 12:30 AM de España. ¿Dónde ver? RCN Nuestra Tele y Win Sports son los canales oficiales que transmiten el partido en todo el territorio colombiano. Win Play y Win Fútbol+ lo pasan en streaming para toda Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

