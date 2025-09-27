Ver Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio de Fútbol Atanasio Girardot por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 27 de septiembre de 2025, a las 8:30 de la noche (hora colombiana), que son las 10:30 PM de Argentina y las 7:30 PM de México. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN, transmiten el clásico en Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

