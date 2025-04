Ver Atlético Nacional vs. Nacional EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio de Fútbol Atanasio Girardot por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 2 de abril del 2025, a las 9:00 de la noche (hora peruana y colombiana), que son las 11:00 PM de Argentina y las 8:00 PM de México. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus lo pasarán en territorio sudamericano. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

