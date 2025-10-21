Ver Atlético Nacional vs. Once Caldas EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Atanasio Girardot por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 22 de octubre de 2025, a las 6:00 p.m. (hora peruana y colombiana), que son las 8:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 5:00 PM de México y la 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? Win Sports transmite el partido en Colombia; mientras que en Estados Unidos se podrá ver por Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

