Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Atanasio Girardot por la vuelta de los cuartos de final de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 22 de octubre de 2025, a las 6:00 p.m. (hora peruana y colombiana), que son las 8:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 5:00 PM de México y la 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? Win Sports transmite el partido en Colombia; mientras que en Estados Unidos se podrá ver por Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

TAGS