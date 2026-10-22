Luis Díaz sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo durante el empate 2-2 del Bayern Múnich frente al Arsenal, por la Champions League, y estará alejado temporalmente.

El club alemán confirmó el diagnóstico mediante un comunicado oficial tras realizarle evaluaciones médicas al atacante colombiano, quien tuvo que abandonar el terreno de juego durante el minuto 69.

“Luis Díaz sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de la Liga de Campeones que enfrentó al Bayern de Múnich y al Arsenal el miércoles por la noche”, informó la institución bávara.

La entidad también precisó que “El delantero, de 29 años, se perderá los próximos partidos”, aunque no detalló cuánto tiempo necesitará para recuperarse completamente de esta lesión muscular.

Según el diario Bild, Díaz podría perderse el encuentro ante Atlético de Madrid, programado para el 3 de noviembre, además de quedar fuera de la próxima convocatoria de Colombia.