El delantero colombiano del Bayern Múnich sufrió una rotura fibrilar ante Arsenal y se perdería próximos compromisos y la convocatoria de Colombia. Foto: EFE
El delantero colombiano del Bayern Múnich sufrió una rotura fibrilar ante Arsenal y se perdería próximos compromisos y la convocatoria de Colombia. Foto: EFE
Por Redacción EC

Luis Díaz sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo durante el empate 2-2 del Bayern Múnich frente al Arsenal, por la Champions League, y estará alejado temporalmente.

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