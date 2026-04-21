Por Rogger Fernández

Ver vs EN VIVO HOY con Luis Díaz: mira la transmisión del partido en el BayArena por la semifinal de la . ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, miércoles 22 de abril de 2026, a las 1:45 PM (hora peruana), que son las 3:45 PM de Argentina y Chile, las 12:45 PM de México y las 8:45 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ transmiten el partido en Sudamérica; ESPN 2 y Disney+ lo pasa en México; GOL y Movistar+ lo transmite en España; mientras que ESPN Select y fuboTV en Estados Unidos.

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