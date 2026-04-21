Ver Bayern Munich vs Bayer Leverkusen EN VIVO HOY con Luis Díaz: mira la transmisión del partido en el BayArena por la semifinal de la Copa Alemana 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, miércoles 22 de abril de 2026, a las 1:45 PM (hora peruana), que son las 3:45 PM de Argentina y Chile, las 12:45 PM de México y las 8:45 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ transmiten el partido en Sudamérica; ESPN 2 y Disney+ lo pasa en México; GOL y Movistar+ lo transmite en España; mientras que ESPN Select y fuboTV en Estados Unidos.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.