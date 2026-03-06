El líder de la Bundesliga vuelve a la acción. Bayern Múnich recibe a Borussia Monchengladbach en un duelo correspondiente a la jornada 25 del campeonato alemán, un partido clave para el equipo bávaro que busca acercarse aún más al título. El encuentro genera expectativa en Sudamérica, especialmente en Colombia y Perú, donde los aficionados siguen de cerca al colombiano Luis Díaz.

El compromiso se disputará en el Allianz Arena de Múnich, escenario donde el conjunto dirigido por Vincent Kompany intentará mantener su dominio en la tabla frente a un rival que se ubica en mitad de clasificación.

¿A qué hora juega Bayern Múnich vs Borussia Monchengladbach HOY con Luis Díaz?

El partido entre Bayern Múnich y Borussia Monchengladbach se jugará este viernes 6 de marzo de 2026, en el inicio de la jornada 25 de la Bundesliga.

Horarios del partido:

Perú, Colombia y Ecuador: 2:30 p. m.

México: 1:30 p. m.

Argentina, Chile y Uruguay: 4:30 p. m.

España: 8:30 p. m.

El encuentro se disputará en el Allianz Arena, estadio del Bayern Múnich, y forma parte de la recta final del torneo alemán.

Bayern Múnich vs Borussia Monchengladbach EN VIVO con Luis Díaz: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido ONLINE por la fecha 25 de la Bundesliga desde el Allianz Arena. / ALEXANDRA BEIER

Dónde ver Bayern Múnich vs Borussia Monchengladbach EN VIVO

La transmisión oficial del partido será a través de plataformas de streaming y televisión según la región.

Canales y plataformas para ver el partido:

Sudamérica (Perú y Colombia): Disney+ Premium

Disney+ Premium México: SKY Sports

SKY Sports Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV y ESPN App

En países de Sudamérica, el encuentro se podrá seguir principalmente mediante Disney+ Premium, que tiene los derechos de la Bundesliga para la región.

Horario, canal TV y dónde ver Bayern Múnich vs Borussia Monchengladbach por Bundesliga

Fecha : Viernes 6 de marzo del 2026.

: Viernes 6 de marzo del 2026. Partido : Bayern Múnich vs Borussia Monchengladbach

: Bayern Múnich vs Borussia Monchengladbach Horario : 2:30 p.m. hora de Colombia.

: 2:30 p.m. hora de Colombia. Canal : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Estadio: Allianz Arena.

Bayern Múnich llega como líder de la Bundesliga

El Bayern Múnich llega a este compromiso como líder del campeonato alemán y con una ventaja considerable en la tabla, lo que lo coloca como principal candidato al título.

El equipo bávaro viene mostrando un gran rendimiento ofensivo y espera aprovechar su condición de local para sumar tres puntos ante un Borussia Monchengladbach que ha tenido una temporada irregular y se ubica en la zona media de la clasificación.

Además, el partido despierta interés en Colombia por la presencia del extremo Luis Díaz, quien se ha convertido en una de las figuras del club alemán durante la temporada.