Ver Bayern Múnich vs Friburgo EN VIVO HOY con Luis Díaz: mira la transmisión del partido en el estadio Allianz Arena por la fecha 11 de la Bundesliga. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 22 de noviembre de 2025, a las 9:30 de la mañana (hora peruana), que son las 11:30 AM de Argentina y Chile, las 8:30 AM de México y las 3:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.