El líder de la Bundesliga vuelve a la acción. Bayern Munich recibe a Stuttgart en un duelo correspondiente a la jornada 30 del campeonato alemán, un partido clave para el equipo bávaro que le permitirá quedarse con su título 35. El encuentro genera expectativa en Sudamérica, especialmente en Colombia y Perú, donde los aficionados siguen de cerca al colombiano Luis Díaz.

El compromiso se disputará en el Allianz Arena de Múnich, escenario donde el conjunto dirigido por Vincent Kompany intentará celebrar otra victoria con su hinchada frente a un rival que se ubica en el top 4 de la clasificación.

¿A qué hora juega Bayern Munich vs Stuttgart HOY con Luis Díaz?

El partido entre Bayern Munich vs Stuttgart se jugará este domingo 19 de abril de 2026, por la jornada 30 de la Bundesliga.

Horarios del partido:

Perú, Colombia y Ecuador: 10:30 a.m.

México: 9:30 a.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 12:30 p.m.

España: 5:30 p.m.

El encuentro se disputará en el Allianz Arena, estadio del Bayern Munich, y forma parte de la recta final del torneo alemán.

Bayern Munich vs Stuttgart EN VIVO con Luis Díaz: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido ONLINE por la fecha 30 de la Bundesliga desde el Allianz Arena. / Marcel Engelbrecht - firo sportphoto

Dónde ver Bayern Munich vs Stuttgart EN VIVO

La transmisión oficial del partido será a través de plataformas de streaming y televisión según la región.

Canales y plataformas para ver el partido:

Sudamérica (Perú y Colombia): Disney+ Premium

Disney+ Premium México: SKY Sports

SKY Sports Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV y ESPN App

En países de Sudamérica, el encuentro se podrá seguir principalmente mediante Disney+ Premium, que tiene los derechos de la Bundesliga para la región.

Horario, canal TV y dónde ver Bayern Munich vs Stuttgart por Bundesliga

Fecha : Domingo 19 de abril del 2026.

: Domingo 19 de abril del 2026. Partido : Bayern Munich vs Stuttgart

: Bayern Munich vs Stuttgart Horario : 10:30 a.m. hora de Colombia.

: 10:30 a.m. hora de Colombia. Canal : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Estadio: Allianz Arena.

Bayern Munich llega como líder de la Bundesliga

El Bayern Munich llega a este compromiso como líder del campeonato alemán y con una ventaja considerable en la tabla, lo que lo coloca como principal candidato al título.

El equipo bávaro viene mostrando un gran rendimiento ofensivo y espera aprovechar su condición de local para sumar tres puntos ante un Stuttgart que ha tenido una temporada regular y se ubica en el cuarto lugar de la clasificación.

Además, el partido despierta interés en Colombia por la presencia del extremo Luis Díaz, quien se ha convertido en una de las figuras del club alemán durante la temporada y podría levantar otro título más en su carrera.