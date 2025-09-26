Ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO HOY con Luis Díaz : mira la transmisión del partido en el Allianz Arena por la fecha 5 de la Bundesliga. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 5 de septiembre de 2025, a la 1:30 de la tarde (hora peruana), que son las 3:30 PM de Argentina, las 12:30 PM de México y las 8:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ transmiten el partido en Colombia y Sudamérica, Sky Sports lo pasa en México, y en Estados Unidos lo televia ESPN. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

