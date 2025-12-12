La demanda por ver el Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026 alcanzó niveles inéditos: el partido se convirtió oficialmente en el primero de toda la fase de grupos en agotar la boletería, y lo hizo en apenas minutos. Según reportes de FIFA Ticketing, las entradas —cuyos precios variaban entre las zonas económicas y las categorías premium— desaparecieron en tiempo récord, impulsadas en gran parte por la enorme comunidad colombiana en Estados Unidos.

El duelo está programado para jugarse el en junio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, un recinto con capacidad para más de 65 mil espectadores. La rapidez con que se vendieron las entradas confirma que el estadio será prácticamente un fortín colombiano, algo que ya anticipan las autoridades locales y los organizadores del torneo.

En cuanto a precios, las categorías más bajas rondaban los costos habituales de fase de grupos, mientras que los boletos de categoría 1 y hospitality superaron fácilmente los valores promedio debido a la demanda internacional. Aun así, la afición colombiana respondió masivamente, agotando incluso los paquetes más caros destinados para público extranjero.

Con el lleno total confirmado y el mercado de reventa ya disparado, el duelo entre Colombia y Portugal se perfila como uno de los más esperados del Mundial. Más que un partido, es un fenómeno de boletería que evidencia la enorme proyección de ambos seleccionados y el peso de la hinchada colombiana en territorio estadounidense.