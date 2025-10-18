Ver Deportivo Cali vs. América de Cali EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Deportivo Cali por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 18 de octubre de 2025, a las 8:30 de la noche (hora colombiana), que son las 10:30 PM de Argentina y las 7:30 PM de México. ¿Dónde ver? Win Sports y Win Play transmiten el clásico caleño en Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.