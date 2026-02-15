Deportivo Cali vs. Atlético Nacional por Liga BetPlay: a qué hora juegan, canal que transmite y dónde ver

Por Redacción EC

Ver Deportivo Cali vs. Atlético Nacional EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Deportivo Cali por la séptima fecha de la Liga BetPlay. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 15 de febrero de 2026, a las 6:30 de la noche (hora peruana), que son las 8:30 PM de Argentina y Chile, las 5:30 AM de México y las 12:30 AM de España. ¿Dónde ver? Canal RCN y Win Play transmiten el partido en Colombia, mientras que en México y Estados Unidos lo podrás ver por Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

