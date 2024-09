Colombia Femenino vs Países Bajos EN VIVO

Colombia vs Países Bajos FEMENINO EN VIVO: sigue el partido por los cuartos de final del Mundial Femenino Sub 20 que se disputa hoy, domingo 15 de septiembre, en el estadio Pascual Guerrero de Cali. ¿Dónde ver? El partido se puede seguir a través de las señales de Caracol TV, RCN y DirecTV. También se puede mirar online mediante DirecTV GO.