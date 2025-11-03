Ver Colombia vs. Alemania Sub 17 EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Aspire Zone - Pitch 2 por la fecha 1 del grupo G del Mundial Sub 17. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 4 de noviembre de 2025, a las 9:45 de la mañana (hora peruana), que son las 11:45 AM de Argentina y Chile, las 8:45 AM de México y las 3:45 PM de España. ¿Dónde ver? Gol Caracol, DirecTV y RCN transmiten el partido en todo Colombia, mientras que, en el resto de Sudamérica lo podrás mirar en DirecTV y DGO. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

