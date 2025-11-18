Ver Colombia vs. Australia EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Citi Field de Nueva York por amistoso de fecha FIFA 2025. ¿A qué hora juega? El partido se disputa hoy, martes 18 de noviembre de 2025, a las 8:30 p.m. (hora peruana), que son las 10:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:30 PM de México y las 8:30 PM de USA . ¿Dónde ver? Gol Caracol, DGO y RCN transmiten el partido en Colombia, mientras que DirecTV Sports lo pasa en toda Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los detalles de los partidos de las Eliminatorias Concacaf, rumbo al Mundial del 2026. Horarios, canales, dónde juegan y más aquí, en El Comercio.