Brasil y Colombia se enfrentarán este martes 02 de julio del 2024 por la jornada 3 del Grupo D de la Copa América en el Levi’s Stadium de California. El partido será transmitido por las señales de Caracol TV, RCN y DirecTV Sports. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones, historial y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

¿CUÁNDO JUEGA COLOMBIA VS BRASIL?

El duelo por la fecha 3 de la Copa América entre Colombia vs. Brasil se disputará este martes 02 de julio del 2024 en el Levi’s Stadium de California.

¿A QUÉ HORA JUEGA COLOMBIA VS BRASIL?

El partido entre Colombia vs. Brasil está programado para jugarse a partir de las 20:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 19:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Brasil: 22:00 horas

¿EN QUÉ CANAL TRANSMITEN COLOMBIA VS BRASIL?

El partido entre Colombia vs. Brasil será transmitido por Win Sports, Caracol TV y RCN para toda el país colombiano. En Sudamérica también lo transmitirán por DirecTV Sports.

¿DÓNDE VER COLOMBIA VS BRASIL?

Para que puedas ver la transmisión televisada online del partido entre Colombia vs. Brasil hoy por internet tendrás que crearte una cuenta en DGO. Con tu suscripción podrás ver más eventos del deporte rey, entre otras cosas.

HISTORIAL, COLOMBIA VS BRASIL

Los enfrentamientos entre Colombia vs. Brasil viene de muchos años atrás, entre Copas Américas, amistosos, etc, ambos equipos se han cruzado en 36 oportunidades de manera oficial, con 4 victorias para los ‘Cafeteros’ y 21 para el ‘Scratch’. Los empates entre ambas federaciones fueron once.

¿DÓNDE JUEGAN COLOMBIA VS BRASIL?

El partido entre Colombia vs. Brasil será en el Levi’s Stadium, que es un estadio de fútbol americano y fútbol ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, Estados Unidos. Alberga los partidos que disputa como local los San Francisco 49ers y tiene una capacidad para más de 72 000 espectadores.

ALINEACIONES, COLOMBIA VS BRASIL

Colombia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mojica, Richard Ríos, Jefferson Lerma, John Arias, James Rodríguez, John Andrés Córdoba y Luis Fernando Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mojica, Richard Ríos, Jefferson Lerma, John Arias, James Rodríguez, John Andrés Córdoba y Luis Fernando Díaz. DT: Néstor Lorenzo. Brasil: Alisson, Danilo, Eder Militao, Marquinhos, Wendell, Bruno Guimaraes, Joao Gomes, Savinho, Lucas Paquetá, Vinícius Junior y Rodrygo. DT: Dorival Junior.

GRUPOS DE COPA AMÉRICA

Durante el desarrollo de la CONMEBOL Copa América 2024, participarán 10 equipos de la CONMEBOL y seis invitados de CONCACAF, quienes buscarán arrebatarle el título a Argentina, país que ganó la última edición del torneo en 2021.

Las 16 selecciones participantes estarán divididas en cuatro grupos:

Grupo A: Argentina, Perú, Chile y Canadá.

Grupo B: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica.

Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia.

Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica.

LISTA DE CONVOCADOS DE COLOMBIA

Arqueros:

Álvaro Montero (Millonarios-COL)

Camilo Vargas (Atlas-MEX)

David Ospina (Al Nassr-SAU)

Defensas:

Carlos Cuesta (Genk-BEL)

Daniel Muñoz (Crystal Palace-ING)

Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR)

Deiver Machado (Lens-FRA)

Jhon Lucumí (Bologna-ITA)

Johan Mojica (Osasuna-ESP)

Santiago Arias (Bahía-BRA)

Yerry Mina (Cagliari-ITA).

Centrocampistas:

James Rodríguez (Sao Paulo-BRA)

Jefferson Lerma (Crystal Palace-ING)

Jhon Arias (Fluminense-BRA)

Jorge Carrascal (Dynamo Moscú-RUS)

Juan Fernando Quintero (Racing-ARG)

Kevin Castaño (Krasnodar-RUS)

Matheus Uribe (Al Sadd-CAT)

Richard Ríos (Palmeiras-BRA)

Yaser Asprilla (Watford-ING).

Delanteros:

Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS)

Jhon Jáder Durán (Aston Villa-ING)

Luis Díaz (Liverpool-ING)

Luis Sinisterra (Bournemouth-ING)

Miguel Borja (River Plate-ARG)

Rafael Santos Borré (Internacional-BRA).