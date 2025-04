Colombia SUB-17 vs Brasil SUB-17 EN VIVO y ONLINE | Este sábado 12 de abril a las 7:00 pm (hora colombiana). Ambas selecciones se verán las caras por el primer lugar del Sudamericano sub 17. La contienda futbolística tendrá lugar en el estadio Olímpico Jaime Morón León. A continuación, podrás informarte cómo podrás seguir el partido en directo. ¿Dónde ver el Sudamericano SUB-17? Sintoniza el enfrentamiento en DSports a través de sus canales en HD y vía streaming por DGO. Finalmente, Deporte Total desde la web de El Comercio también se encargará de cubrir l partido. No te pierdas la transmisión.

