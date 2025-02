Ver Colombia vs. Chile Sub 20 EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Nacional Brígido Iriarte de Venezuela por la fecha 4 del hexagonal final del Sudamericano Sub 20. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 13 de febrero de 2025, a las 5:30 de la tarde (hora peruana), que son las 7:30 PM de Argentina y Chile, las 4:30 PM de México y las 11:30 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV transmite en Sudamérica todo el torneo, mientras que Gol Caracol lo pasará en Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

