Ver Colombia vs. Corea del Norte Sub 17 EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Aspire Zone - Pitch 1 por la fecha 3 del Grugo G del Mundial Sub 17. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 10 de noviembre de 2025, a las 8:30 a.m. (hora peruana), que son las 10:30 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:30 AM de México y las 2:30 PM de España. ¿Dónde ver? Gol Caracol transmite el partido en Colombia. Mientras que en Sudamérica lo pasa DirecTV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

